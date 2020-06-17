أحمد الخطيب: وزير عدل الإخوان يكذب كثيرا ويجب محاسبته على جرائمه

علق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، على إدعاءات أحمد مكي وزير العدل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، والتي زعم فيها أن محمد مرسي دافع عن الصحفيين، قائلا: "نحن الآن أمام واقعة تزييف حقيقية لتاريخ قديم رأيناه جميعا، أحمد مكي يقوم بعملية تزييف وكذب كبيرة جدًا، ويقلب الحقائق، وأنا أقف حول خروج هذا الشخص على قناة الجزيرة لأكثر من مرة للتحدث في مثل هذه الأمور والوقائع الكاذبة".

وأضاف "الخطيب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن "مكي" تحدث كذبًا أكثر من مرة على سبيل المثال وليس الحصر حديثه حول قتل المتظاهرين أمام الاتحادية، لافتا إلى أن قضية الاتحادية قضية كبيرة قُتل فيها 21 مجني عليه من قبل ميليشيات الإخوان، وأخذ "مرسي" فيها حكمًا قضائيًا وعدد آخر من قادة الجماعة، وكان لابد أن ينضم أحمد مكي لتلك القضية.

وأشار إلى أن "مكي" لم يُساءل حتى الآن عن جرائمه القانونية والدستورية التي كان أحد أذرع الجماعة في عهد "مرسي"، لافتا إلى أنه يخرج دائما في الجزيرة لاتهام وزير الدفاع الحالي بأنه عرض على قتل المتظاهرين بينما في الحقيقة الجماعة هي التي كانت تقتل المتظاهرين، مطالبا بمحاسبة أحمد مكي على هذا الكلام قانونيا، ولا يجب أن يُترك سدى، موضحا أن الجزيرة وعدد من قنوات الإخوان تحتفي بتصريحاته الكاذبة، "نحن أمام محاولة قلب التاريخ بشكل واضح والرجل يؤخذ منه على اعتبار أنه كان قاضيًا، وفي الحقيقة أنه لم يكن قاضيًا، أحمد مكي معروف أنه ينتمي لتنظيم الإخوان، هو وشقيقه محمود مكي، الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية".

وأوضح أن الانتهاكات القانونية التي حدثت في عهد "مكي" كوزير عدل لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، "أنا حتى الآن في حيرة من، كيف يتجرأ هذا الرجل أن يتحدث وحدثت في عهده خروقات كثيرة، الإعلان الدستوري كان سُبة قانونية كبيرة جدًا في تاريخ كل من كان يعمل في القانون في هذا الوقت، ولكن لم يتحدث أحمد مكي"، لافتا إلى أن الإخوان يقومون بعملية تزييف حقيقي للتاريخ، كما زيفوا تاريخهم في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتعاملهم مع الإنجليز وعلاقاتهم بالقضية الفلسطينية، وهو ما يحدث الآن، موضحا أن جماعة الإخوان كانوا يرفضون إجراء انتخابات مبكرة عكس مزاعم أحمد مكي.

وأكد مدير تحرير جريدة الوطن أن "مكي" يجب أن يحاسب قانونيًا على جرائمه، "هذا الرجل أمن العقاب، ومن أمن العقاب أساء الأدب، وما يقوم به عملية تزييف كبيرة وحقيقية وواضحة، وهو يعني ما يقول ولم يتكلم كلام جزاف وهو يصر على قوله"، متسائلا: "من قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية؟ أليست الميليشيات التي رأها المصريون جميعا وتذهب لفض الاعتصام بالقوة وقتلوا ما قتلوا؟".