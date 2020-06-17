البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون مدة إيقاف العمل بضريبة الأطيان

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان المقدم من الحكومة.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة، خلال خلال تقريرها، أنّ مشروع القانون يهدف لاستمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين، حتى يتمكن القطاع الزراعي من أداء دوره وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال العامين المقبلين.

كان القانون رقم (143) لسنة 2017 على إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017، صدر تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي ومع نهاية المدة الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالي قدمت الحكومة تعديلا بمد جديد لمدة عامين.