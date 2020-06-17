الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة.

واضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال فترة الليل، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 والصغرى 24، وقنا العظمى 38 والصغرى 26، والاقصر العظمى 40 والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 والصغرى 26.