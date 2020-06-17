الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة، و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 306 حالات، وإجمالي عدد المصابين إلى 37 ألفا و533 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الـ 82، والذي عقد بديوان عام وزارة الصحة الكويتية، إن جميع الحالات الجديدة ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالفيروس، بالاضافة إلى الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح د. السند، أن من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 317 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة 55.13% من إجمالي عدد المصابين، فيما بلغت نسبة باقي المصابين من مختلف الجنسيات 44.86%.

وأضاف أن 190 حالة من بين المصابين، تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 2885 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 343 ألفا و27 مسحة.

وجدد الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.