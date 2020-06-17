القمص بيشوي أول المتعافين ببلازما الدم بأسوان.. "البركة في محمد"

أعلن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة "عزل أسوان"، تعافي أول مريض بفيروس كورونا ببلازما الدم، وهو القمص بيشوي تاروز كاهن كنيسة العذراء مريم بقنا.

القمص بيشوي ابن محافظة قنا، وهو مواليد 22 مايو 1949 ويبلغ من العمر 71 عاما، دخل مستشفى العزل بأسوان يوم 28 أبريل الماضي وكانت حالته الصحية متأخرة عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال المستشفى، في بيان له، إنه جرى التواصل مع ابن القمص بيشوي ويعمل طبيبا في قسم العناية المركزة لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفي في أمريكا، والذي أفاد أنه يجري علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ببلازما الدم من المتعافين من الفيروس.

وواصل المستشفى في بيانه "جرى التواصل مع محمد عبد الفتاح أول متبرع بالبلازما في مصر، كان أصيب بفيروس كورونا المستجد وقضى فترة علاجه بمستشفى العزل بأسوان، وهو من أبناء مدينة أسوان، طلبنا منه التبرع بالبلازما وأبدى موافقته".

وأكمل: "على الفور جرى نقل البلازما إلى الكاهن، واستجاب المريض للعلاج وبدأ في التحسن والشفاء تدريجيا، وتحولت نتائجه من إيجابية إلى سلبية"

يذكر أن القمص بيشوى تاروز كاهن كنيسة العذراء مريم بقنا، غادر مستشفى أسوان التخصصي (عزل أسوان) يوم 27 مايو الماضي، للعزل المنزلي وتحولت التحاليل للسلبية وتماثل للشفاء.