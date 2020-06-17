بعد إلزام الأفراد بها.. إليك خطوات تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا يتضمن إلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين وهو الفرد الذي يمارس، بشكل منفرد، نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو عقاريًا أو استثمارًا في أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة ، بتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب من هنــــــــا، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الالكترونية اختياريًا أي دون إلزام للشخص الطبيعي خلال هذا العام.

ويتم الاشتراك بالبوابة الالكترونية للخدمات الضريبية من خلال خطوتين، الأولى هي التسجيل والثانية توجه الممول للمأمورية للتوقيع على النموذج المعد لذلك.

وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم الإقرار الضريبي الكترونيًا على النحو التالي:

خطوات تقديم الإقرار الضريبي الكترونيًا

- يدخل الممول اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، ثم يضغط على ضريبة الدخل بشريط التبويبات فتظهر قائمة اختر منها إقرارات الدخل، فتظهر قائمة بها أنواع الإقرارات، اختر منها الأشخاص الطبيعية.

- بعد ذلك ادخل بيانات الإقرار واملأ الجداول التحليلية وقوائم المركز المالي والدخل والبيانات المتممة والتكميلية.

- ثم قم بإدخال رأس المال العامل والمستثمر والمدفوع وكذلك عدد العاملين.

- قم بإدخال كل الجداول المتبقية ومتممات الإقرار وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل إن وجد.

- انقر حفظ مؤقت للبيانات ثم قم بمعاينة الإقرار والجداول.

- بعد ذلك يظهر الإقرار في نافذة جديدة وبه البيانات التي تم إدخالها "ملف PDF"، والذي يمكنك حفظه على الحاسب الآلي الخاص بك ويمكن طباعته أيضًا.

- بعد استكمال كل البيانات والوصول لآخر تبويب قم بملء إقرار بصحة البيانات المدخلة.

وأشارت الوزارة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن 16385، والبريد الإلكتروني: info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع شركاء التنمية.