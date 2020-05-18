خطة النواب تستكمل مناقشة قانون الإقرارات الضريبية عقب إجازة العيد

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة.

وأضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الأطيان الزراعية: "قطعنا شوطا كبيرا في قانون الإقرارات الضريبية، ونستكمله بعد إجازة عيد الفطر المبارك".

وأوضح أنّ مشروع القانون يهدف إلى وقف العمل بضريبة الاطيان، للتخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وصدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة 3 سنوات، تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ونظرا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، أوشكت على الانتهاء بنهاية يوليو 2020، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت لإصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.