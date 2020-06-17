زيادة أسرّة مصابي كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط إلى 238

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، رفع الطاقة الاستيعابية عن المخصصة لخدمة مصابي فيروس كورونا إلى 238 سريرًا، تتنوع ما بين أسرّة عزل فى عدد من المستشفيات، و83 سريرًا للعناية المركزة تتضمن 23 في مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، و60 بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وأكد المحافظ مواصلة إدارة الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الإضافية ضمن مهامها في إدارتها لأزمة جائحة فيروس كورونا، وذلك فى إطار تقييمها الدائم للموقف ومتابعتها للوضع الراهن، وما رصدته من زيادة فى أعداد المصابين بـ"كوفيد 19" المترددين على مستشفيات الجامعة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الأسرّة الحالية المتاحة فى مستشفيات أسيوط الجامعية تتضمن 59 سريرًا فى مستشفى الراجحي الجامعي، و126 سريرًا بالمستشفى الجامعي الرئيسي، ما بين 60 عزل بالعناية المركزة، و66 فى غرف العزل الخاص، إضافة إلى 24 غرفة عزل بمستشفى المسالك مخصصة لأي إصابات فى الأطقم الطبية.

ولفت إلى تخصيص 21 غرفة عزل بمستشفى الأطفال الجامعي حال وقوع أي إصابات بالفيروس بين الأطفال، إلى جانب غرفة عمليات مخصصة للمصابات بالفيروس ودور يتضمن 8 أسرة.