رئيس جامعة أسيوط يدعو المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما للمصابين

دعا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، المواطنين المصريين المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى سرعة التوجه للتبرع بالبلازما فى أقرب مستشفى معتمدة للقيام بتلك المهمة، معلناً عن تخصيص إدارة الجامعة لبنك الدم بالمستشفى الجامعى الرئيسي لاستقبال المواطنين من أى مكان فى محافظة أسيوط من الراغبين فى التبرع بالبلازما والتى أصبحت أملاً كبيراً فى علاج الحالات الحرجة من أهلنا وذوينا من المصابين بكوفيد 19.

جاء ذلك فى رسالة إنسانية مؤثرة تم تسجيلها لرئيس الجامعة وعرضها على القناة الرسمية لجامعة أسيوط على موقع يوتيوب.

وأكد الدكتور طارق الجمال أن أى متعافٍ من فيروس كورونا يمكنه التبرع بالبلازما شريطة مرور 14 يوماً على آخر تحليل أثبت سلبيته بالإصابة وتطابقه للشروط الصحية المحددة لذلك والتى يأتى فى مقدمتها خلوه من الأمراض الفيروسية أو الإيدز أو الزهرى، موضحاً أن المتعافي الواحد يمكنه التبرع 8 مرات خلال أول 3 أشهر من تعافيه أو بمتوسط 3 مرات خلال تلك المدة.

و أشار الجمال إلى أن التبرع الواحد من البلازما يستخدم فى علاج 3 حالات من أصحاب الحالات الحرجة والخطيرة من مصابى فيروس كورونا، مخاطباً المتعافين بأن تبرعهم قد يساهم فى شفاء وعودة أم لأولادها أو يتسبب فى عدم فقد أطفال لأباهم ، وهو العمل الذى يأتي متوافقاً مع تعاليم كافة الأديان السماوية ونابعاً من الضمير الإنساني ونزعته للخير والعمل الصالح الذى يؤجر عنه فى الدنيا والآخرة.واختتم رئيس جامعة أسيوط رسالته بالتضرع والدعاء إلى المولى عز وجل بإلهام كل شخص العون والسداد فى العمل لعبور تلك الأزمة والتغلب على الجائحة وتداعياتها، وأن يلطف بمصر، ويعفو عن أهلنا وذوينا من المصريين ويصرف عنهم السوء ظاهره وباطنه.

وفى سياق متصل شهد بنك الدم بالمستشفى الجامعى الرئيسي بدء توافد المتبرعين بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا بشكل طيب يعكس تجاوب واستجابة طيبة منهم فى أول أسبوع من إعلان تكليف إدارة الجامعة لبنك الدم للقيام بتلك المهمة.