كورونا والشيوخ والعاصمة الإدارية.. 3 أسباب لزيادة ميزانية النواب

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال اجتماعها قبل قليل، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي الجديد 2020/2021.

واستعرضت اللجنة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس، عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020/2021.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفي أضيق نطاق ممكن، خاصة في ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة النواب والعاملين بالمجلس في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس فى كل بنود الصرف.

وأشادت اللجنة العامة، في بيان لها، بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، التي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس، في ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي 2020/2021.

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2020/2021 والتوصية الواردة به.