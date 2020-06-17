"الصيادلة" تطالب الوزراء بعدم عقد امتحانات الكليات في يوليو 

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابا، اليوم الأربعاء، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طالبته فيه بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة في وقتها المحدد لها في شهر يوليو المقبل نظرا لما يسببه من زيادة في تفشي عدوى فيروس كورونا، وإعمالا بمبدأ السلامة أولا ومبدأ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وأكدت النقابة في خطابها على خطورة عقد امتحانات كليات الصيدلة بصورته التقليدية التي قد تمثل بؤرة انتشار الوباء في صفوف الطلاب ومن ثم ذويهم ومن ثم المجتمع، مما يشكل تحديا كبيرا للنظام الصحي والاقتصادي للدولة في الوقت الراهن.