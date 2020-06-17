موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

يستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة أوساسونا اليوم، الأربعاء 17 يونيو الحالي، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مباريات إياب الدوري الإسباني، عقب عودة الدوري بعد توقف اقترب من 3 أشهر، نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

موعد مباراة أتليتكو مدريد وأوساسونا

وتقام مباراة أتليتكو مدريد ضد أوساسونا على ملعب "ملعب أل سادار"، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وأوساسونا

ويمكن مشاهدة مباراة أتليتكو مدريد وأوساسونا، على قناة beIN Sports HD 3 بتعليق عصام الشوالي، ويمكن مشاهدتها أيضًا على قنوات beIN Sports Connect، وbeIN Sports Max 8 FR، وbeIN Sports HD 12 EN.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز السادس برصيد 46 نقطة جمعهم من الفوز بـ11 مباراة والخسارة في 4 مباريات والتعادل في 13 مباراة، فيما يأتي أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة جمعهم من الفوز بـ8 مباريات والخسارة في 9 والتعادل في 11 مباراة.