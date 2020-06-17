موعد مباراة يوفينتوس ونابولي في نهائي كاس إيطاليا والقنوات الناقلة

يستعد فريق نابولي لمواجهة نظيره يوفنتوس، اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو مساء، في إطار منافسات نهائي كأس إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي

وتقام مباراة يوفنتوس ونابولي على ملعب ملعب الأوليمبيكو، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس".

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

وتنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة التاسعة مساء، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 17 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساء بتوقيت تونس والسابعة مساء بتوقيت جرينتش.

كان نابولي صعد إلى المباراة النهائية، بعدما تفوق على إنتر ميلان، بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي نصف نهائي البطولة، بينما تأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية، بعدما تخطى عقبة فريق ميلان، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ملعب سان سيرو، والتعادل سلبيا بمدينة تورينو معقل اليوفي، ليصعد فريق السيدة العجوز بأفضلية تسجيله خارج ملعبه.