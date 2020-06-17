العمر مجرد رقم.. روبرت دي نيرو يحضر لـ4 أعمال جديدة

يثبت دائما أنّ العمر مجرد رقم، فكلما مرّ عليه الزمن يزيد إبداعه، ويؤكد بأعماله أنّه ما زال قادرا على العطاء للشاشة، فالممثل العالمي روبرت دي نيرو 77 عاما، أعلن مشاركته في عدد من الأعمال الفنية المهمة، آخرها Armageddon time، مع النجوم آن هاثاواي، كيت بلانشيت، إسحاق أوسكار، ومن تأليف وإخراج جيمس جراي.

يحضر دي نيرو أيضا لعدد من المشاريع المميزة، بينها بطولته لفيلم Killers of the Flower Moon، مع ليونارد دي كابريو، والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث.

كما يشارك في فيلم The comeback trail، من إخراج جورج جالو، والذي شارك في تأليفه مع جوش بوسنر ويجسد فيه دينيرو دور منتج سينمائي، ويشاركه البطولة النجم مورجان فريمان.

وأعلن كذلك مشاركته في فيلم After Exile، ويحكي عن حياة شخص بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة القتل، ويحاول رجل أن يتصالح مع ما فعله، بحسب موقع IMDB.

وحصد روبرت دي نيرو جوائز عدة، وترشح 8 مرات لجائزة أوسكار، وحصدها عام 1975 عن تجسيده شخصية مايكل كورليون في فيلم الأب الروحي الجزء الثاني، ومرة أخرى عام 1981 عن دوره الرئيسي في فيلم Raging Bull.

وآخر أفلام دي نيرو كان الرجل الأيرلندي، بعدما جسد شخصية فرانك شيران، وترشح لـ10 جوائز أوسكار، وكان من إخراج مارتن سكورسيزي، وشارك في البطولة آل باتشينو وجوي بيشي.

وظهر الممثل روبرت دي نيرو، في فيديو قبل فترة، يخاطب فيه محبيه في العالم كله، ويرجوهم البقاء في المنازل خوفًا من الانتشار السريع لفيروس كورونا.