تأجيل أوسكار 2021 لن يؤثر على مهرجان كان

أكدت إدارة مهرجان كان أنّ قرار أكادايمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتأجيل حفل أوسكار لن يؤثر على دورة "كان" 2021.

وقال تيري فريمو مدير المهرجان: "ستُعقد الدورة الرابعة والسبعون من مهرجان كان السينمائي كما هو تقليدي في شهر مايو 2021".

وأضاف تيري: "نتفهم أنّ جوائز الأوسكار المقبلة ستقام في نهاية أبريل بسبب الظروف الاستثنائية. ومع ذلك، ستستمر نسختنا المقبلة كما هو مخطط لها في مايو لتسليط الضوء على السينما من جميع أنحاء العالم، والترحيب بعودة مجتمع الأفلام بعد هذه السنة الصعبة ".

وأضاف تيري مازحا: إذا أرادت أكادايمة أوسكار تأجيل حفلها في مايو سيكون موضع ترحيب في كان.

وبعد قرار "أوسكار"، أجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" موعد حفلها إلى أبريل 2021، ومن بعدها تم تأجيل جوائز Spirit للفيلم المستقل إلى يوم 24 أبريل 2021.

ورغم تأجيل بافتا "أوسكار وSpirit، إلا أنّ رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود والمسؤولة عن جوائز "جولدن جلوب"، والتي تعقد يوم الأحد الأول بعد يوم رأس السنة الجديدة من كل عام، لم تعلن بعد موعد حفل 2021. ومع ذلك، يقول المنظمون إنّهم يراقبون الوضع عن كثب.

وشهدت صناعة السينما خسائر فادحة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة أبوابها لمنع التجمعات، فضلا عن تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، وإلغاء عدد من المهرجانات الفنية.