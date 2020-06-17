عادل حمودة يكذب أحمد مكي "قاضي الإخوان": سكت دهرا ونطقت كفرا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الاعتداء على الصحفيين في عهد مرسي كان واضحا للجميع، وأكبر دليل على ذلك قتلهم للحسيني أبو ضيف، لافتا إلى أن وزير عدل الإخوان المستشار أحمد مكي، نسى أن قانون عدم حبس الصحفيين جرى إصداره بعد نضال كبير أيام مبارك، لافتا إلى أنه نفسه كتب مقالة للضغط على فتحي سرور، ومبارك لعدم حبس الصحفيين، وبالفعل تم إصدار القانون.

وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" عبر فضائية extra news، أنه كان هناك غضبا شديدا لدى محمد مرسي من الانتقادات التي وجهت له ولجماعته، لافتا بأنه قبل الإعلان الدستوري 2012 اجتمع قيادات أمنية وحكومية تحت قيادة مرسي ومن بينها وزير العدل، وكان مرسي غاضبا جدًا من انتقاد الصحفيين، وتحدث عن ضرورة الوقوف موقف صارم ضد الصحفيين. ووجه حديثه إلى أحمد مكي قائلا: "اخرج قول ده محصلش".

عادل حمودة: أكاذيب مكي تهدف لإثارة الفتنة

وأكد أن أكاذيب أحمد مكي تهدف لإثارة الفتنة وما ذكره تزييف وتشويه لحقائق يعلمها الجميع، منوهًا بأنه يوجه اتهامات خلال دقائق بمكالمة لا تليق بقاضي ومستشار مثله، والشاهد الوحيد على حديثه هو محمد مرسي، وهو توفى ولم يعد موجودا، معقبا: "ليه مقالش الكلام ده في عهد محمد مرسي"، مؤكدا أن أحمد مكي دعم إقالة مرسي للنائب العام عبدالمجيد محمود في تحدٍ واضح للدستور.

ولفت إلى أنه كان هناك تعليمات لطلعت عبدالله، بإلقاء القبض على الصحفيين بأثر رجعي حال مرور 30 يونيو دون تغيير، خاصة أن الأجهزة الأمنية رفضت بلا استثناء إلقاء القبض على الصحفيين دون سبب أو داعي.

حمودة: اسألوا طباخ السجن ماذا كان يأكل مرسي

وأردف، أن مكي سكت دهرًا ونطق كفرًا، "بيقول محمد مرسي لم يكن يأكل بط، يا راجل حرام عليك، أسالوا طباخ السجن عن الأكل الذي كان يتناوله مرسي، وهل يتناسب مع حالته الصحية".