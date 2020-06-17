حماة الوطن: ثورة 30 يونيو كشفت الوجه غير الأخلاقي للإخوان

قال محمد الغباشي، المتحدث باسم حزب "حماة وطن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية على مدار تاريخها وبها ممارسات عديدة غير أخلاقية، وهم اعتادوا على لبس رداء التقوى وادعاء الأخلاق وخداع الرأي العام من خلال استخدامهم للدين.

وأضاف الغباشي لـ"الوطن"، أن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة غير الأخلاقي فضح أمام الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هناك محاضر رسمية وأحكام قضائية بفضائح الإخوان وممارستهم.

وتابع أنه بعد انكشاف وجه الجماعة الحقيقي للشعب سعى الإخوان إلى تجميل وجههم من خلال ترويج الشائعات والتشكيك في القيادة السياسية وبث الأكاذيب للتأثير على الرأي العام وتفكيك الثقة بين المواطنين والدولة، ولكن الشعب لديه وعي كبير ويعرف وجههم الحقيقي.

وأكمل الغباشي أن الطرق الإخوانية الحقيرة وغير الأخلاقية تستوجب تكاتف المجتمع المصري والتصدي لهذه الجماعة بكل الأدوات، مؤكدا على أن الحزب يضع الدولة المصرية وتماسكها أولوية ويدعمها بكل قوة.