تجهيز عمارتين بالإسكان الاجتماعي لعزل مصابي كورونا بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، التجهيزات الخاصة بعمارتين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة المطاهرة، لاستخدامها كأماكن عزل مؤقت لمصابي فيروس كورونا من الحالات البسيطة وغير القادرة على توفير عزل منزلي صحي وآمن، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اطمئن المحافظ على أعمال تجهيز 48 وحدة وفرشها لاستقبال المصابين، لافتًا إلى أن تلك الوحدات التي تم إتاحتها كأماكن للعزل لم يسبق تخصيصها أو تسكينها للمواطنين، وستُخصص لعزل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد من ذوي الأعراض البسيطة، والذين لا تصلح منازلهم للعزل.

ووجه المحافظ خلال الجولة العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا، بالبدء في تجهيز الوحدات بالأسرّة ومستلزمات الوقاية، وتوصيل كافة المرافق لغرف العزل، كما اطمئن على الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، للبدء في استقبال مصابي فيروس كورونا بعد إنهاء كافة التجهيزات تحت إشراف فريق طبي من مديرية الصحة.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة وسائل المعيشة للمصابين، والتنسيق مع مديرية الامن لتوفير حراسة للعمارتين على مدار 24 ساعة.