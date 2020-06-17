في الذكرى الـ30 لرسامته أسقفا.. 13 معلومة عن بطريرك الروم الأرثوذكس
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مصطفى رحومة:
03:11 م | الأربعاء 17 يونيو 2020
تحتفل بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، اليوم، بالذكرى الثلاثين للرسامة الأسقفية للبابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.
وبحسب الأنبا نيقولا، المتحدث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فأن البطريرك:
- اسمه الأصلي نيكولاس هورفتاكيس.
- تخرج في مدرسة ريزاريوس الكنسية في العاصمة اليونانية أثينا.
- يحمل شهادة من كلية اللاهوت في جامعة أرسطو في سالونيك.
- درس تاريخ الفن والأدب والفلسفة في أوديسا في روسيا.
- خلال السنوات 1975-1985، شغل منصب Archdeacon ثم مستشارًا لمتروبوليت Lambis و Sfakion.
- دعاه البابا البطريرك نيكولاس السادس (1968-1986) للعودة لبطريركية الإسكندرية، ثم عينه إسارخوس لبطريرك الإسكندرية في روسيا، وكان مقره في مدينة أوديسا بين عامي 1985-1990
- في 17 يونيو 1990 تمت رسامة الأرشمندريت نيكولاس هورفتاكيس، على يد البابا بارثنيوس الثالث (1987-1996) أسقفًا على إبراشية كيريني (القيروان) وفي نفس اليوم عُين ممثلا ومديرا لمكتب بطريرك الإسكندرية في أثينا بين عامي (1990-1997)
- في عام 1997 عينه البابا بيروس السابع نائبًا بطريركيًا في الإسكندرية.
- في سبتمبر من نفس العام (1997) انتخب متروبوليتان لإيراشية الكاميرون.
- في 2002 انتخب متروبوليتان لإبراشية زيمبابوي.
- في 9 أكتوبر 2004 تم انتخابه بالإجماع من قبل المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا بابا وبطريركًا على العرش الإسكندري. وأخذ اسم القديس ثيؤدوروس.
- هو البابا البطريرك الـ 123 على بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية.
- هو سابع بابا وبطريرك على العرش الإسكندري من مواليد جزيرة كريت، بعد الباباوات والبطاركة: سيلفسترو، ميليتو بيغا، كيريلوس لوكاريس، جيراسيموس بالاداس، جيراسيموس سبارتاليوتيس، وميليتيوس ميتاكساكيس.