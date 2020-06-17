المنيا الأولى في تنفيذ برنامج "مشروعك" بـ17 ألف مشروع

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ 17 ألف مشروع بقيمة إجمالية قدرها مليار و600 مليون جنيه، ضمن برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك "، مشيرًا إلى أن المنيا تأتي بذلك في المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن هذه المشروعات ساهمت في توفير 94 ألف فرصة عمل، وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ البدء بالمشروع حتى العام الجاري 2020، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع، ومتابعة ما تم تنفيذه ومراقبة أداء العمل والتقييم الذاتي لتجنب السلبيات.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل القائمين على تنفيذ برنامج "مشروعك"، مؤكدًا أن الاهتمام بتنفيذ المشروعات يأتي من منطلق أنها تحتل مكانة أساسية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك لتحريك السوق في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار المحافظ، الى أن البرنامج يقدم قروضًا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودي الدخل والتي تحتاجها القرى، ما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل.

من جانبه، قال وليد أحمد مدير وحدة التنمية المجتمعية بالمحافظة، إن عدد المشروعات المنفذة وفرص العمل المباشرة تخطت المعدل المستهدف، موضحًا أن "مشروعك" يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، واستهداف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة من أجل رفع مستوى المعيشة لكافة أفراد الشعب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.