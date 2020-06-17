باحثة: تاريخ الإخوان مليء بالفضائح غير الأخلاقية

قالت نجاة السعيد، الباحثة في شؤون الجماعات الإسلامية، إن تاريخ الإخوان مليء بالفضائح غير الأخلاقية وفي عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي تمت ممارسات عديدة لجريمة التحرش ارتكبها قيادات بالجماعة من بينهم صلاح عبد المقصود وزير إعلام حكومة الإخوان وأطلق عليه آنذاك لقب المتحرش باسم الجماعة.

وسردت السعيد لـ"الوطن" الممارسات الغير أخلاقية للإخوان لقيادات بارزة في الجماعة، مثل فضيحة يوسف القرضاوي، مع السيدة الجزائرية التي هددها بسحب الجنسية القطرية منها بعد مقاضاته.

وأكملت أن هناك واقعة أخرى وهي فضيحة أحمد منصور، مذيع قناة الجزيرة القطرية، الذي أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط مذكرة لملاحقته بعد قيامه بالنصب على سيدة مغربية تدعى كريمة فريطس، عضوة بلجنة العلاقات الخارجية بحزب العدالة والتنمية، فقد أنكر زواجه العرفي، ولم يقم بتوثيق زواجه منها.

وأشارت السعيد أن ثورة 30 يونيو التي اندلعت في 2013 وأسقطت حكم الجماعة في مصر كشفت للشعب الوجه الغير أخلاقي للإخوان ومتاجرتهم بالدين لخدمة أجنداتهم السياسية، وفضائحهم أصبحت معلومة للجميع.