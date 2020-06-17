تعاون بين "بنك مصر" و"غرفة التطوير" لتحفيز التمويل العقاري

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اليوم، لتحفيز التمويل العقاري.

ووقع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، البروتوكول مع المهندس طارق شكري – رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بحضور المستشار أسامة رجب المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، وهند فهمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.

وجاء توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول اتساقا مع رؤيته بشأن تحفيز السوق العقاري وتوفير المسكن الملائم لفئات المجتمع، وتماشيا مع توجهات الدولة والتي تقدم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري، من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لفئة متوسطي الدخل بسعر فائدة متناقصة 8% فقط، إضافة لمنتج التمويل العقاري من بنك مصر الذي يتم التعامل به مع الفئات من خارج مبادرة البنك المركزي، وفقا لأحكام السياسة الائتمانية المعمول في البنك.

ويهدف البروتوكول لوضع آليات وأطر للتعاون المشترك بين بنك مصر وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بغرض تيسير إجراءات التمويل العقاري على كافة المتعاملين مع المطورين العقاريين من أعضاء الغرفة، وذلك باستحداث طرق عمل تتسم بالمرونة التي تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر، من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، إضافة إلى منح منتج التمويل العقاري من بنك مصر للمتعاملين على مشروعات المطورين من أعضاء الغرفة والتي لا ينطبق عليها شروط المبادرة بما يخدم شرائح المواطنين لتحقيق النفع العام على أطراف منظومة التمويل العقاري.

ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالا لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، إذ شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، لتعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل، وحرصا من البنك على التسهيل على المتعاملين مع الأعضاء الفاعلين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في توفير مناخ استثماري يلائم تطلعات السوق العقاري ككل.

ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على المستويات كافة.