إزالة 12 تعد بالبناء ورفع الإعلانات المخالفة بأبوقرقاص بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء العشوائي وبدون ترخيص والمخالف لأحكام القانون 119 لسنه 2008، موكدًا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون لأي بناء مخالف.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، 12 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراط و18 سهمًا بقرية إتليدم التابعة للمركز، وحُرر 12 محضرًا، واُتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية بأبوقرقاص حملة مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال أي مساحة إعلانية بدون وجه حق والمتابعة المستمرة لإزالتها، حيث أُزيلت عدد من الإعلانات التجارية، ولافتات قماشية، وأخرى على أعمدة، وغيرها من الإعلانات المخالفة سواء لشروط الترخيص، أو إعلانات انتهى تعاقدها.