مظاهرة لـ"الشعوب الديمقراطي" في شوارع تركيا: المشكلات لا تحل بالأسلحة

التقى وفد من حزب الشعوب الديمقراطي مع الجمهور في منطقة أسانيورت بإسطنبول في اليوم الثاني من فعاليات "مسيرة الديمقراطية".

وقال نائب رئيس مجموعة حزب الشعوب الديمقراطي سرحون أولتش، "لا يمكن حل أي مسألة بالأسلحة، لا يمكن حلها بعنف، لا يمكن حل المشكلة عن طريق إلقاء القنابل على مناطق شنغل أو مخمور".

وكانت فعاليات مسيرة "الديمقراطية ضد الانقلاب"، التي بدأها حزب الشعب الديمقراطي يوم أمس وبدأت من أدرنة وحتى أنقرة، استمرت لليوم الثانى. وكان تجميع المسيرة فى ميدان أسانيورت.

وفي الساعات الأولى من الصباح، في حين أحاطت الشرطة التركية المنطقة بالحواجز التي منعت من وصول ومغادرة الميدان قدر الإمكان، وحاصرت مبنى الحزب في منطقة اسانيورت ووضعت مركبات الاعتقال حول المبنى وأغلقت الشارع أمام مدخل السيارة، ليخرج النواب من مبنى الحزب بمنطقة أسنانيورت للشوارع الجانبية للبدء في فعاليات المسيرة.

هل يعلق أردوغان فشله الاقتصادي على الاقتصاد الإسلامي؟

علق الكاتب الصحفي التركي حسن جمال بصحيفة T24 التركية على تصريحات أردوغان بالمؤتمر الاقتصادي الأخير، والذي أشار فيه إلى الاقتصاد الإسلامي، قائلا: "يبدو أنّ كل شيء انتهى، والآن حان وقت الاقتصاد. سوف نلتف حول حبل الإسلام في الاقتصاد، فالبطالة لا تبطئ سرعتها، وجيش العاطلين ينمو، الفقر يتفاقم مع البطالة، التضخم يظهر فى الساحة مجددا، الظلم الاجتماعي في كل مكان، اللامساواة أصحبت أكثر الأشياء الافتة للنظر، الإنتاج الصناعى فى وضع سيئ للغاية، النمو الاقتصادي أصبح رأسا على عقب، الصادرات في حالة يرثى لها".

وتابع: "السياحة أيضا هكذا، أجراس الإنذار تدق فيما يتعلق بإحتياط النقد الأجنبي، وهناك خروج جاد لرأس المال الأجنبي من تركيا، والأجانب يبيعون استثماراتهم ويقولون مع السلامة يا تركيا، ومشكلة الديون تزداد مع مرور الأيام، اختصارا للكلام فالاقتصاد ينحدر إلى الأسفل، وبعد كورونا سيزداد الوضع سوءا، فقد بدأ سوء الأوضاع الاقتصادية من قبل كورونا، فما هو الحل؟ وعندما تنتهى حيلة أردوغان يلتف حول حبل الإقتصاد الإسلامي، ويقول لا نريد أن نفعل شيء أو نعيش بشكل يعارض مرجعيتنا، فمن الواضح والمفهوم من خطاب أردوغان، أنّ كل شيء قد انتهى وحان دور الاقتصاد، وسوف يلتف حول حبل الاقتصاد الإسلامي، ما معناه أن شأن الاقتصاد أصبح في رحمة الله، وليحسن الله نهايتنا. ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك.

مايكروسوفت تحظر مراكز البيانات الخاصة بها في تركيا

حظرت شركة مايكروسوفت مراكز البيانات التابعة لها والموجودة في تركيا، بينما تعرضت شبكة Azure لهجمات ألكترونية من تركيا أيضا، في حين أنّ الدولة والمؤسسات التركية لم تقم بأي خطوة وبعيدة عن الساحة منذ 3 شهور.

ومذ حظرت مايكروسوفت مراكز البيانات الأمر الذي جعل أصحاب الأعمال فى تركيا في وضع صعب، فبعد تلقى العديد من الشكاوى مستخدمى web hosting فى تركيا خلال الإسبوع الماضى وذكر العديد من مشغلي مراكز البيانات أنّهم يواجهون مشاكل مختلفة مع مايكروسوفت منذ 3 أشهر وأن عناوين الـ IP الخاصة بشركاتهم قد تم حظرها بواسطة مايكروسوفت أيضا، تلقت شبكة Azure، هجمات إلكترونية من تركيا، وجاء الرد من مايكروسوفت أنّه لا يوجد أحد قد تواصل معهم لحل الأزمة، وأن الأمر يسير بشكل عشوائي للغاية.

هجوم مسلح على رئيس اتحاد حقوق الإنسان في تركيا

جرى تنفيذ هجوم مسلح على سيارة "خير الله أليجول"، رئيس اتحاد حقوق الإنسان فى تركيا، في منطقة غازيمير بإزمير.

وكانت السيارة متوقفة في المنطقة بينما لم يكن هناك أي قتلى أو جرحى نتيجة للهجوم، في حين فر الأشخاص الذين نظموا الهجوم من مكان الحادث.

وبدأت قوات الشرطة عملية للتعرف وتحديد هوية المشتبه بهم، حيث وقع الحادث في شارع 514 في حي بيازيفلر فى حوالي الساعة 03:00 صباحا، بينما لم يقع قتلى أو جرحى في الهجوم، فقط أصاب الرصاص سيارة إيليغول رئيس إتحاد حقوق الإنسان فى تركيا.

حركة جوية كثيفة فى ديار بكر بعد إقلاع الطائرات التركية لقصف مناطق شمال وشرق سوريا

شهدت مدينة ديار بكر التركية حركة جوية كثيفة بعد إقلاع العديد من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة التركية بشكل متوالي مرورا بمحافظة ديار بكر التركية متجهة لقصف مناطق شمال وشرق سوريا.

ومنذ يومين والطائرات المقاتلة التركية تقلع دون توقف لقصف مناطق مخيم مخمور، وشنغل وقنديل والمناطق التى يعيش فيها الأزيديين.

مطالبات بالحكم على ضابط الشرطة التركي الذي تسبب في مقتل طالب جامعي

تتوالى المطالبات فى تركيا بالتحقيق فى قضية ضابط الشرطة ي. ش. الذي تسبب في مقتل الطالب الجامعي كمال كوركوت، بتهمة القتل العمد الذي كان سببا في مقتل الطالب الجامعي، والحكم عليه بـ 3 سنوات و 9 أشهر.

وعام 2017 أثناء احتفاليات السنة الجديدة في محافظة ديار بكر التركية، قام ضابط الشرطة ي. ش. باستهداف الطالب الجامعى كمال كوركوت وقتله عمدا، لتستمر القضية منذ عام 2017 وحتى الآن في الجلسة الـ10.

في حين لم يحضر الضابط المتهم لجلسة المحكمة بمحكمة الجنايات السابعة بديار بكر، بادعاء وجوده بالحجر الصحي وحضر محاميه نيابة عنه، كما حضر الجلسة فرحات كوركوت الأخ الأكبر للطالب كمال كوركوت الذى قُتل، ومحاموه محمد أمين أكتار، وسيدار أفشار وزينب أيشيك.

اتحاد نقابات المهن المعدنية يعلن حد الفقر والجوع لشهر مايو 2020

وفي تقرير لاتحاد نقابات المهن المعدنية حول حد الفقر والجوع فى تركيا لشهر مايو 2020، جاء حد الجوع للأسرة المكونة من 4 أشخاص 2394 ليرة تركية شهريا، في حين أنّ حد الفقر هو 8 آلاف 282 ليرة تركية.

وأشار التقرير إلى أنّ حد الجوع ارتفع بنسبة 5.25 مرة خلال السنوات الـ 17 الماضية.

ووفقًا للبحث فالمبلغ المطلوب حتى يحصل الشخص على غذاء صحي يختلف من شخص لآخر، فعلى سبيل المثال يحتاج الشاب إلى 641 ليرة تركية شهريا للحصول على غذاء صحي، بينما تحتاج المرأة إلى 621 ليرة تركية، في حين يحتاج الشباب الذى تبلغ أعمارهم مابين 15-18 سنة إلى 681 ليرة تركية، ويحتاج الطفل 4-6 سنوات إلى 452 ليرة تركية شهريا، ليتم تحديد ميزانية الأسرة بالكامل المكونة في 4 أشخاص لإتباع نظام غذائي صحي على 2394 ليرة تركية.

وحددت الدراسة الدخل المطلوب شهريا لتغطية تكاليف المعيشة الأخرى مثل التعليم، والصحة، والمأوى، والترفيه، والتدفئة، والنقل، بـ8 آلاف و282 ليرة تركية وهو حد الفقر.