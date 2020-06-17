هجوم مسلح على رئيس اتحاد حقوق الإنسان في تركيا

شن مجهولون هجومًا مسلحًا على رئيس اتحاد حقوق الإنسان التي خير الله إيليجول، فجر اليوم، بمقاطعة غازي أمير بمدينة إزمير التركية.

وحسب ما ذكرت جريدة جمهورييت التركية، شنّ أشخاص مجهولون هجومًا مسلحًا على سيارة رئيس اتحاد حقوق الإنسان خير الله إيلجول المتوقفة في أحد المآرب بمقاطعة غازي أمير بمدينة إزميرن، في الساعة الثالثة من فجر اليوم وفقا لما ورد عن موقع "تركيا الآن".

وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث، وأجرت التحقيقات اللازمة وفحصت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، فيما لم يسفر عن الحادث أي إصابات أو ضحايا.

وتشهد تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، انتهاكات بالجملة في ملف حقوق الإنسان، ومؤخرًا نشرت وكالة رويترز تحقيقًا استقصائيًا كشف عن استخدام الرئيس التركي أردوغان للقضاء ضد أعدائه، وقالت فيه إنّ الآلاف من القضاة ومسؤولي الادعاء في تركيا تمت إقالتهم أو سجنهم في الوقت الذي استغلت فيه حكومة أردوغان القضاء ضد معارضيها.

وجرى استبدال هؤلاء القضاة وآخرين موالين ليست لديهم خبرات، بعضهم في العشرينيات من العمر، ما أغرق المحاكم في أزمة.