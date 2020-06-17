ضبط 87 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تهدف لإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية، منها 63 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين (نقص بالوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا اخري متنوعة).

وفي مجال متابعة الأسواق حُررت 23 مخالفة، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون تراخيص –عدم وجود شهادات صحية – البدالين التموينين – منتجات بدون فواتير)، إضافة إلي محضر في مجال المواد البترولية.