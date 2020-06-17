لاستكمال البناء.. تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص عقارات الدقهلية

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها عاينت اليوم على الطبيعة عددًا من العقارات بنطاق حي غرب المنصورة ومدينة طلخا، لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات، للسماح لها باستكمال الأعمال.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد جويلي، نائب مدير أمن الدقهلية، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمراني والشؤون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة جامعة المنصورة، ومن نقابة المهندسين.

وأضاف "الشيخ"، أن الهدف من اللجنة مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على حصر أعمال الترميم والتدعيم فقط الجاري تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار وزارة التنمية المحلية بها.

وأكد أن القرار يشمل مدن طلخا وحي شرق وحي غرب المنصورة، وبعض المناطق الواقعة التي تتبعها إداريًا، موضحًا أن أعمال الحصر تُجرى وفقًا لنموذج موحد صُمم بالتعاون بين أستاذة كلية الهندسة، وأعضاء اللجنة، وإدارة التخطيط العمراني والشؤون الهندسية بالمحافظة.