برلماني: قرار وقف تراخيص البناء لا يؤثر على حركة العمران

تحدث النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن قرار وقف البناء في القاهرة الكبرى لم يكن عشوائيا، وتم اتخاذه بعد دراسة دقيقة، ولكن بعض المسؤولين قاموا بتطبيق القرار على المدن الكبرى، وهذا الأمر كان خطأ ولم ينص عليه القرار مما أحدث بلبلة شديدة.

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، في برنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن الشخص الذي لديه رخصة بناء مستوفاة الشروط البنائية والهندسية من حقه استكمال بنائه، لأن هذه الرخصة محصنة بالدستور ضد أي قرار إداري.

وتابع، أن لجنة الإدارة المحلية ستدعوا وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إلى اجتماع لمناقشة سلبيات تنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن البعض قد يقوم برفع دعاوي قضائية ضد الدولة بسبب وقف تفعيل الرخصة، ويطالب بالتعويض المالي، وهذا يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة، وأن وزير التنمية المحلية أصدر قراراً بمراجعة التراخيص البنائية، ومن يثبت صحة ترخيصه سيقوم باستكمال البناء دون أدنى مشاكل.

وأوضح المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة مقاولي التشييد والبناء، أن من يمتلك رخصة بناء اكتسب وضع قانوني ويجب احترامه بحكم الدستور، وأن إلغاء هذه الرخصة أو إيقافها مخالف للقانون والدستور، وأن قرار وقف تراخيص البناء لا يؤثر على حركة العمران، وأن المشروعات القومية والمدن الجديدة لم تتوقف.

واستكمل، أن هناك جرائم من المخالفات تم ارتكابها من قبل العصابات المنظمة لتحقيق مكاسب ضخمة بإنشاء أبراج ومساكن مخالفة، مطالبا بمحاسبة هؤلاء وأن يدفعوا ثمن ما قاموا به، وأنه من الضروري وجود قانون بشأن الأحوزة العمرانية فى كل المحافظات، داعيًا إلى صياغة الأمور وإعادتها إلى نصابها مرة أخرى.