إحالة سائق للجنايات حاول تهريب 216 طربة حشيش بالسويس

قررت النيابة العامة بالسويس، إحالة سائق لمحكمة الجنايات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر "الحشيش" للاتجار فيها، ومحاولة تهريبها عبر نفق الشهيد أحمد حمدي.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "م.م"، 47 سنة، كان يخفي نحو 216 طربة حشيش بما يزن قرابة 21 كيلو داخل أماكن سرية بسيارته.

وكانت عناصر تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، تمكنت من ضبط سيارة ملاكي قبل عبورها النفق، وبداخلها كمية كبيرة من الحشيش.

وتبين أن المتهم كان قادما من جنوب سيناء متجها إلى القاهرة، وجرى التحفظ على السيارة، وضبط المتهم الذي أحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه.