سقوط تاجري مخدرات في جنوب سيناء بتهمة غسل 35 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمان في جنوب سيناء؛ بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 35 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.