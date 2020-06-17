الثقافة السعودية: المملكة عززت حضورها الثقافي خلال أزمة كورونا

شارك الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في المؤتمر الافتراضي الاستثنائي الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" اليوم بحضور وزراء الثقافة والتراث في العالم الإسلامي، لمناقشة التحديات الراهنة تحت شعار "استدامة العمل الثقافي في مواجهة الأزمات (كوفيد-19)".

وأكد وزير الثقافة في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر على قوة الثقافة والوعي والتكاتف في التخفيف من تأثيرات جائحة فايروس كورونا المستجد، منوها بالإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها المملكة تجاه هذه الجائحة والتي "شكّلت المعنى الحقيقي لمفهوم الإنسان أولا، وعكست مبادئ الدين الإسلامي الحنيف على أرض الواقع".

وأشار إلى أنّ تحديات هذه الجائحة واجهت القطاعات كافة ومن بينها القطاع الثقافي في هذه الأزمة، "إلا أنه وبفضل الله ثم بفضل قرارات قيادة بلادي، تمكنّا من تعزيز الحضور الثقافي في المجتمع عبر قوالب مبتكرة، لإدراكنا التام بأن الثقافة متجددة وقادرة على التكيّف مع الواقع المتغير بكل تحولاته".

وأعرب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في ختام كلمته عن أمنيته، بأن يكون المؤتمر فرصة للمشاركة والتعاون على تجاوز التحديات والسير بالنشاط الثقافي نحو مرافئ آمنة ليحقق أهدافه التنموية المرجوة.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته بالمؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء، الذي يقام تحت شعار "استدامة العمل الثقافي في مواجهة الأزمات (كوفيد-19)"، نجتمع اليوم في ظلّ ظروفٍ استثنائيةٍ، فُرضت على العالم بأسره، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتَأثرت بتداعياته القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في دولنا الأعضاء، ومن ضمنها قطاع الثقافة، موضوع اجتماعنا اليوم، فمنذ أن بدأت دول العالم، ومن بينها دولنا الأعضاء، باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من تفشي الوباء، تأثّر حقل الثقافة تأثرا سلبيا كبيرا، إذ أُغلقت المؤسسات الثقافية، والمتاحف، والمسارح، وأُلغيت العديد من الأنشطة الثقافية مثل: المعارض، والمهرجانات الثقافية والموسيقية والسينمائية، وتسببت هذه الإجراءات بخسائر كبيرة للصناعات الثقافية، ولأصحاب مهن الفن والإبداع، إضافة إلى تأثر قطاع السياحة جراء ابتعاد المجتمعات عن السفر إلى الأماكن السياحية.