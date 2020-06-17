عموم المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخ حافظ الصانع

نعت كل من مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء، اليوم، الشيخ حافظ الصانع، عالم القراءات الأشهر، والذي رحل عن عمر يناهز 82 عاما بمحافظة الدقهلية، بعد رحلة عطاء ثرية في خدمة كتاب الله داخل مصر وخارجها لأكثر من ستين عاما.

وقال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إن "مشيخة عموم المقارئ المصرية ونقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد تنعيان إلى الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ حافظ الصانع الذي يعد أحد أهم وأشهر علماء القراءات العشر، ليس على مستوى جمهورية مصر العربية فقط، ولكن على مستوى العالم، حيث عمل أستاذا لعلم القراءات ببلاد الحرمين الشريفين، وتتلمذ على يديه العديد من مشاهير هذا المجال".

وأضاف الساعاتي في تصريح صحفي، أن "الشيخ ستودعه أسرته وعدد مع أهل القرآن عصر اليوم بمقابر قرية ميت فضالة مركز أجا بمحافظة الدقهلية".

وذكر أن الفقيد الراحل الشيخ حافظ محمود السيد الصانع، الشهير بالشيخ حافظ الصانع، المولود في 19 مايو 1928م قد شغل منصب (شيخ عموم مقارئ الدقهلية) لأكثر من 45 سنة، وفقد بصره وهو في عمر 6 سنوات، فحفظ القرآن وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية.

ولفت إلى أن تلاميذه يصفونه بـ"أعلم أهل الأرض بالقراءات"، ويعد مرجعا لكبار قراء القرآن الكريم، وكان قد خصص بيته في منطقة الدراسات بالمنصورة لمراجعة القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وكان يمنح "إجازة" باسمه معترف بها في معظم دول العالم.