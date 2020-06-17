"صناع البسمة".. مبادرة لتوصيل وجبات صحية لمصابي كورونا في العزل المنزلي

"صناع البسمة" كان هو اختيار مجموعة من المتطوعين لاسم فريقهم الذي يخدم مصابى فيروس كورونا خاصة الذين طبقوا "العزل المنزلي".

الفريق دشن مجموعة على فيس بوك، لتسهيل انضمام متطوعين آخرين، ليتمكن الفريق من العمل على نطاق أوسع، وبالفعل لاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً من كثيرين وتواصلوا معهم للاشتراك في العمل التطوعي.

تقول نجلاء أسامة، 41 عاما، من سكان منطقة حدائق الأهرام، وهي صاحبة الفكرة، إن "الجروب" يضم فريق العمل المكون من 5 أشخاص، وهم أدمن الجروب، بجانب عدد كبير من المتطوعين الذين يتفاعلون باستمرار مع منشورات الصفحة، وإن الفكرة جاءت لها عند سماعها المتكرر عن وجود حالات مصابة بالفيروس داخل المنازل، واحتياجهم المستمر لمساعدة الآخرين لهم: "إحنا في محنة، ولازم كلنا نساعد بعض، ونكون إيد واحدة، عشان ربنا يخرجنا منها على خير".

"وجبات صحية" تتضمن "أرز، خضار سوتيه، فراخ، جبن، ألبان".. قررت "نجلاء" وفريقها تقديمها لمصابي الفيروس والمخالطين لهم الذين لا يستطيعون الخروج من المنزل لقضاء احتياجاتهم، فقام "صناع البسمة" بإعداد كشف بأسماء وعناوين المصابين بالمنطقة، كي يجهزوا لهم وجبات غذائية يجري توصيلها حتى باب المنزل، ثم يغادر عضو الفريق كي لا يشعر المصاب بالإحراج: "الوجبات بتكون بيتي أنا اللي بعملها، عشان أضمن إنها صحية وسليمة، وتكون فيها قيمة غذائية عالية، وفريق التوصيل بيكون متبع كافة الإجراءات الصحية كي لا يصاب بالعدوى".

وأوضحت "نجلاء" أن هناك عددا كبيرا من المتطوعين تواصلوا معها، ليشاركوا في تلك المبادرة، سواء بتجهيز الوجبات أو توصيلها: "فيه ناس كتير لسه بتحب تعمل الخير، حتى لو لناس هي ما تعرفهاش"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة لم تكن الأولى لـ"الجروب"، بل قاموا منذ بداية شهر رمضان الكريم، بتوزيع "شنط رمضان"، و"وجبات إفطار" على عمال اليومية والأسر الأكثر احتياجا، لمعاونتهم على قضاء هذا الشهر، في ظل انتشار الفيروس: "المبادرة دي مش هتكون آخر حاجة نعملها، لسه فيه ناس كتير محتاجة مساعدة، وربنا يقدرنا على فعل الخير".