محافظ المنوفية يتفقد مستشفى منوف العام ويزور مصابى كورونا 

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفي منوف العام للتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، رافقه نائبه محمد موسى، والدكتور عبد المنعم عبد الناصف مدير مستشفي منوف العام ووكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

حيث تفقد المحافظ بعض أقسام المستشفي والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كوروناوإستمع من مدير المستشفي لشرح مختصر عن خط سير المسار الآمن لاستقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بغرف الفرز مشيراً بأنه تم تخصيص 130 سريرا للعزل بالمستشفي موزعين بالمبنى التذكارى والمبنى الفندقى ومؤكداً على عدم وجود نقص بالأطقم الطبية.

كما تفقد المحافظ المبني الفندقي بالمستشفي والذي يضم 22 سرير للعزل ، كما أكد مدير المستشفي بأنه يتم المرور بشكل دوري علي جميع الحالات للتأكد من إستقرار الحالة الصحية لهم ويتم إعطائهم العلاج طبقاً لبرتوكول وزارة الصحة ، وأشار بأنه تم عمل عزل منزلي لعدد 50 حالة علي مدار يومين ويتم متابعتهم من خلال الفريق الطبي المعد لذلك كما يتم التواصل تليفونياً للتأكد من إستقرار حالتهم الصحية والنفسية وكذا التأكد من صرف العلاج اللازم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة توفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية ، كما أشاد بجهود الأطقم الطبية والدور البطولى فى التعامل مع الأزمة ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم .

فى إطار حرص محافظ المنوفية على زيارة المصابين بفيروس كورونا لتقديم الدعم لهم والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وخلال حديثة مع عمال النظافة بالمستشفى أكد على توفير مايزيد عن 2000ماسك وكمامة لعمال النظافة حرصا على صحتهم وسلامتهم .