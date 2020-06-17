ألفا جروب: سعداء بنجاح مفاوضات تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر

أعربت شركة ألفا جروب ليميتد عز العرب، الموزع الحصري والمالك للعلامة التجارية لسيارات بروتون في مصر، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم بين "بيروساهان أتوموبيل" عملاق صناعة السيارات الماليزية المالكة للعلامة التجارية الرائدة بروتون، والقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، واقتراب وضع اللمسات النهائية في مشروع تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر.

يأتي ذلك من خلال إعداد دراسة جدوى متعمقة، والتي من المتوقع أن تستغرق 6 أشهر، لإعادة تطوير صناعة سيارات الركوب من خلال شركتي النصر لصناعة السيارات "ناسكو" والهندسية لصناعة السيارات "إيامكو" التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك خلال الثلاثة سنوات القادمة.

ومن جانبه أعرب أمير سابا، عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع "بروتون" بشركة "ألفا جروب ليميتد عز العرب" عن سعادته بتلك الخطوة قائلًا: "إن تجميع وإنتاج سيارات بروتون في مصر واحدة من الخطوات الهامة التي ستساعد في توطين صناعة السيارات في مصر، كما أنه سيتيح الكثير من الفرص لعشاق السيارة الماليزية العريقة، مما سيسهم في تحقيق سيارات بروتون للمكانة التي تستحقها في مصر".

جدير بالذكر أن هذا النجاح يأتي كثمرة مفاوضات ونقاشات طويلة منذ العام الماضي 2019، وذلك تحت إشراف ورعاية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وأن الدراسة ستتضمن إمكانية تجميع وتوزيع حوالي 20 ألف سيارة سنويا تعمل بنظام الحرق الداخلي ICE، وستهدف إلى تحديد فرص توريد قطع الغيار وأجزاء السيارات بهدف تعزيز نسبة المكون المحلي في التصنيع.