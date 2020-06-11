خبير يوضح توقعات سوق السيارات في ظل استمرار كورونا

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، في إيقاف العديد من القطاعات والأعمال في العالم، وعلى رأسها قطاع صناعة السيارات في العالم، والذي بدوره سبب إيقاف شبه كامل في سوق السيارات المصري.

وعن هذا قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن العام الحالي 2020 كان سيئا بكل الأشكال على قطاع السيارات في العالم، حيث قامت العديد من مصانع السيارات حول العالم بإيقاف عجلة الإنتاج، والبعض الآخر عمل على خفض القدرة الإنتاجية له.

وأضاف "أبو المجد"، أن الإقبال على شراء السيارات في الوقت الحالي ليس له أي أهمية من قبل المستهلكين في ظل انتشار الوباء وارتفاع أسعار العلاج والحجر في المستشفيات، حيث أصبح أغلب المستهلكين على ترقب شديد من الإصابة بتلك الفيروس، مشيرا إلى أن السيارات مرتبطة ارتباط وثيق بسعر الدولار.

وأكد "أسامة" أن تجار السيارات قاموا بحزمة من التخفيضات خلال النصف الثاني من شهر رمضان ولكنها لم تحرك في السوق، مشيراً إلى أن هناك مخزونا كبير من طرازات 2020، لم يتم بيعها، مع اقتراب نزول طرازات 2021، والتي سيتم بدء نزولها خلال الشهرين القادمين.

وأضاف أن طرح طرازات 2021 ربما يساهم بشكل قليل في تحريك السوق، والذي سيدفع التجار إلى القيام أيضا بحزمة من التخفيضات، مؤكداً أن تلك الأزمة لن تنتهي إلا بإيجاد حل لهذا الوباء.

وتابع "أسامة"، هناك فرصة قوية للمصنعين المحليين لرفع معدل مبيعاتهم من خلال طرح طرازات 2021 في ظل الخفض الشديد المتوقع في طرازات 2021 المستوردة.