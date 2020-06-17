سكرتير عام محافظة مطروح يوجه بتغيير أقفال أبواب مخازن المحافظة

وجه اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظ مطروح، بإعادة رفع كفاءة المخازن وتدريب عمال الأرشيف مع ضرورة توفير التأمين اللازم وتغيير الأقفال لجميع الأبواب حماية لجميع المعدات والأجهزة، بالإضافة إلى حصر جميع السيارات العاملة بديوان عام المحافظة والمراكز ومتابعة خط سيرها.

جاء ذلك خلال تفقد سكرتير عام محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مخازن ديوان عام المحافظة في إطار المرور الدوري على المنشآت الحكومية والمتابعة والاطمئنان على انتظام سير العمل، حيث تم تفقد أقسام المخازن من التوريدات والمعدات والحفظ والكُهنة وغيرها، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة جميع المنشآت الحكومية.