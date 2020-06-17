رحيل مرجع القراءات العشر.. "الصانع" من أعلم أهل الأرض بالقرآن

غيب الموت، العلامة الشيخ حافظ الصانع، عالم القراءات الأشهر الدقهلية والملقب بمرجع القراءات العشر عصرا بميت فضالة مركز أجا.

ونعت مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء الفقيد، قائلين، في بيان مشترك: "فقدت مصر والعالم الإسلامي صباح اليوم الشيخ حافظ الصانع – عالم القراءات الأشهر على مستوى العالم – الذي رحل عن عمر يناهز 82 عاما بعد رحلة عطاء ثرية في خدمة القرآن الكريم وعلم القراءات العشر، داخل مصر وخارجها لأكثر من ستين عاما".

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إن مشيخة عموم المقارئ المصرية ونقابة القراء برئاسة الشيخ محمد حشاد تنعيان إلى الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ حافظ الصانع الذي يعد أحد أهم وأشهر علماء علم القراءات العشر، ليس على مستوى جمهورية مصر العربية فقط، ولكن على مستوى العالم، حيث عمل أستاذا لعلم القراءات ببلاد الحرمين الشريفين، وتتلمذ على يديه العديد من مشاهير هذا المجال.

هذا وستودعه أسرته وعدد مع أهل القرآن عصر اليوم على مقابر قرية ميت فضالة مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

كان الفقيد الراحل الشيخ حافظ محمود السيد الصانع، الشهير بالشيخ حافظ الصانع، المولود في 19 مايو 1928م قد شغل منصب "شيخ عموم مقارئ الدقهلية" لأكثر من 45 سنة، وفقد بصره وهو في عمر 6 سنوات، فحفظ القرآن وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية، ويصفه تلاميذه بأنه "من أعلم أهل الأرض بالقراءات"، ويعد مرجعا لكبار قراء القرآن الكريم، وكان قد خصص بيته في منطقة الدراسات بالمنصورة لمراجعة القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، وكان يمنح "إجازة" باسمه معترف بها في معظم دول العالم.