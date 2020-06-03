الأوقاف تدعم معاشات نقابة القراء بـ100 ألف جنيه

اعتمدت وزارة الأوقاف، مبلغ 100 ألف جنيه، كدفعة ثانية لدعم معاشات نقابة القراء.

أوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي خدمة لكتاب الله عز وجل، وإسهامًا في إكرام حفظته، وبناء على ما عرضه الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونائب نقيب نقابة القراء، والقائم بتسيير أعمال نقيب القراء.

وأضاف البيان: "اعتمد وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صرف الدفعة الثانية للعام المالي 2019 / 2020، وقدرها 100 ألف جنيه، من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء، تخصص لمعاشات القراء، ليكون إجمالي المبلغ الذي جرى صرفه لنقابة القراء، هذا العام، 200 ألف جنيه".