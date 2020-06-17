آخرها أكاذيبه على قناة الجزيرة.. جرائم المستشار أحمد مكي في حق القضاء

إشاعة الكذب وصنع الشائعات والأكاذيب وترويجها هي المنهج الذي اعتمده المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ووزير عدل جماعة الإخوان الإرهابية في عهد الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، حتى أطلق "مكي" البالغ من العمر 79 عاما، أكاذيبه على قناة الجزيرة القطرية خلال مداخلة هاتفية معها محاولا تجميل صورة فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، متناسيا مواقفه المساندة بقوة للجماعة الإرهابية.

وزير عدل الجماعة الإرهابية رفض توريث القضاء رغم وجود 4 من أبنائه بالهيئات القضائية

جرائم المستشار السابق لا تتوقف عند حد توليه حقيبة العدل في عهد "مرسي"، ومناصرته لكل الانتهاكات التي تعرض لها القضاء على يد الرئيس المعزول ومنها الإعلان الدستوري بعزل النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود، وتحصين قرارات "مرسي" من الطعن عليها أمام القضاء في انتهاك واضح لكل الدساتير والمواثيق الدولية.

الجريمة التي ارتكبها "مكي" مؤخرا تمثلت في قوله لـ"الجزيرة" أن "مرسي رفض استخدام العنف في أحداث قصر الاتحادية 2012"، وهو ما ثبت كذبه على أرض الواقع، حيث سقط متظاهرون بفعل عنف جماعة الإخوان واستعراض قوى اللجان بمنطقة مصر الجديدة.

لم تكن هذه الجريمة الوحيد، ففي عام 2015 تقدم طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1820 لسنة 2015، ضد المستشار أحمد مكي لقيامه بإجراء مداخلة هاتفية على قناة مكملين الفضائية، والممولة من تنظيم الإخوان، وتبث من تركيا، علق فيها على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري أبو طالب بالإدانة ضد محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان، والمتهمين بالقتل والتحريض عليه والاحتجاز بدون وجه حق واستعراض القوة وتعذيب المتظاهرين السلميين، ووصف "مكي" حكم القضاء بالمثير للضحك والسخرية في استهزاء منه بالقضاء المصري وأحكامه.

فرق شاسع بين مواقف وتصريحات المستشار أحمد مكى السابقة أثناء عمله بالقضاء والجلوس على المنصة العالية بالسلطة القضائية، وبين كونه وزيرا للعدل وعضوا بالسلطة التنفيذية، ناقض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، نفسه فيما يتعلق بتوريث الوظائف القضائية، فالوزير الذى كانت تصريحاته رافضة لمبدأ توريث القضاء، لديه أربعة من الأبناء يعملون بالقضاء، هم: محمد، محمود، عمر، ومنى.. والأول تمت إعارته للعمل بمجلس القضاء القطرى، أثناء تولي والده وزارة العدل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

قاضي سابق: "مكي" يناقض نفسه وتصريحاته لـ"الجزيرة القطرية" جريمة يجب أن يحاسب عليها

أحد القضاة السابقين الذي رفض ذكر اسمه، قال في تصريحات لـ"الوطن" إن المستشار أحمد مكي تحول لبوق للجماعة الإرهابية يدافع عنهم، وهي جريمة يجب محاسبته عليها، لافتا على أن "مكي" سبق أن قال أثناء وجوده على رأس وزارة العدل "الإخوان لا يصلحون لحكم مصر"، وما يفعله الآن هو تناقض واضح في مواقفه، فالقاضي سواء كان في عمله أو خرج على المعاش يجب أن يلتزم بتقاليد القضاء وأعرافه واحترام القانون، لكن ما يفعله وزير عدل الجماعة الإرهابية ينتهك كل القوانين.