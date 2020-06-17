عبدالعال: القيادة السياسية مهتمة بالصعيد

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه من الناحية الدستورية لا يملك إعطاء توجيهات للحكومة، ولكن رئيس الجمهورية يملك، ويملك رئيس البرلمان وأعضاءه محاسبة الحكومة على التقصير.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن قرى الصعيد تعاني من مشاكل كثيرة، ولكن الدولة تضع الصعيد على رأس أولوياتها، وهناك مشاريع كثيرة تتم الآن من بينها مشروعات للصرف الصحي والكباري.

وتابع بأنه لأول مرة رئيس الجمهورية يزور محافظة قنا، وهو أمر يدل على اهتمام القيادة السياسية بالصعيد، وهناك أيضا هيئة تم إنشاءها لتنمية الصعيد.

وواصل: "نعم الصعيد أُهمل ولكن القيادة السياسية الآن مهتمة، وأعتقد أن السيسي أول رئيس جمهورية يزور الصعيد محافظة محافظة".

جاء ذلك تعقيباً على كلام النائب محمد سليم عسكر، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، والذي أكد معاناه قرية قوص من عدم وجود صرف صحي ومياه، مستشهدا بسيدة تحصل على معاش تكافل وكرامة وجاءت لها فاتورة الكهرباء 900 جنية.

وتمسك عسكر بكلمته عندما طالبه رئيس البرلمان باختصار حديثه قائلا: "والله مش هسيب الميكروفون النهاردة".