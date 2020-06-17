إزالة 12 مخالفة بناء في 3 حملات بالإسكندرية

نفذ حي شرق الإسكندرية، اليوم، برئاسة محارب هيلع رئيس حي شرق، 12 قرار إزالة من خلال ثلاث حملات شُنت على التوازي، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتصدي لمخالفات البناء.

ففي دائرة قسم شرطة سيدي جابر تم تنفيذ 4 قرارات إزالة، وسلمت اللجنة مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي مخالفات البناء لإزالتها في عدد من العقارات المخالفة الكائنة في شوارع طيبة وكليوباترا ودارا سيدي جابر وخضر التوني كليوباترا.

أما في دائرة قسم شرطة رمل أول، فتم تنفيذ 3 قرارات إزالة للعقارات الكائنة بشوارع أبو بكر الصوري وعمر المصري المتفرع من ابن واصف وخلف 30 الكسائي.

وفي ذات السياق، نفذت لجنة الإزالة بدائرة قسم شرطة رمل ثانِ 5 قرارات إزالة للعقارات الكائنة بشوارع القناعة متفرع من شارع محطة السوق والشرف باكوس وناصية ش حسني حماد مع ش الترعة.