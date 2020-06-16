ضبط 2 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية لإتجارهم فى المواد المخدرة وبحوزتهما 70 طربة "حشيش"

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ترويجها والإتجار فيها.. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية).. بالإتجار فى المود المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 70 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) .. بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات (490.000) أربعمائة وتسعون ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.