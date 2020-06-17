محمد فرج يكشف عن دوره في "برود أعصاب"

كشف محمد فرج، عن انضمامه إلى فيلم "برود أعصاب"، بعد نجاحه في برنامج "المهزراتية"، والذي عُرض على قناة النهار في شهر رمضان الماضي.

وأضاف "فرج"، في بيان صادر عنه، أنه يهوى التمثيل منذ طفولته، لذا وجد ضالته حاليًا في عالم التمثيل بعد نجاحه في مجال الإعلانات مع النجم أحمد حلمي وأمينة خليل وغيرهم، ما منحه شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الفنان الشاب إلى أن دوره في العمل سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، وسيقدم دورًا مختلفًا تمامًا عن شخصيته المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التى يقدمها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، وفي مجال الإعلام.

وكشف محمد فرج عن أنه يقدم دور رئيسي في الأحداث، حيث يجسد شخصية "عمرو" صاحب شركة تعمل في مجال التكنولوجيا وتصمم بمقاييس عام ٢٠٨٠م، ويتعرض للنصب والاحتيال من بعض المواقع الإلكترونية التي تسيطر علي شركته، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والخيال العلمي والفانتازيا الخالية.