"شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد قناة النهار

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا لها، اليوم، لمناقشة "مخالفة جسيمة ارتكبها برنامج المذيعه دعاء فاروق على قناة النهار" بحسب تصريح مصدر بالمجلس.

وأضاف المصدر، أنَّ البرنامج استضاف مديرة شركة مستحضرات تجميل خريجة كليه التجارة وقدمتها المذيعة على أنَّها دكتورة وسمح البرنامج لها بالتروّيج للأدوية التي تنتجها الشركة "كما تخطت حدود الترويج بخداع وتضليل المشاهدين والتدليس عليهم بالسماح للمحاسبه بالحديث في أمور صحية وطبية، ووصف علاجات محظور على غير الأطباء المؤهلين الحديث عنها مما يعرض صحه المشاهدين للخطر" بحسب تعبير عضو المجلس.

وأكّد المصدر أنَّ اللجنة أوصت بتقديم بلاغ من المجلس للمستشار النائب العام للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب الواقعة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة قناة النهار ورئيس القناة وصاحبة شركة "ميديا آبل" المتخصصة في بيع وتأجير الوقت، والسيدة منتحلة صفة الطبيبة.