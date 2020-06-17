عبدالعال: نتعرض لانتقادات بعد تخلينا عن أداوت الرقابة لمساندة الحكومة

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة، بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، خصوصا أنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصري، بجانب الزراعة، محذرا من عدم تنشيط الصناعة: "لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لأنها تحتاج دورة إنتاج، وبالتالي لا بد من تحفيز الزراعة والصناعة".

وقال "عبدالعال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، إن تكبيل الصناعة بالقوانين والبيروقراطية "تخلي أي واحد ناوي يدشن مصنع يقول لا خليني بعيد، وده اللي بيخلي الناس تروح تستثمر في العقارات".

ووجه رئيس مجلس النواب، حديثه للحكومة، قائلا: "أنا عارف إن هم الدنيا نزل علي وزير المالية، بسبب إن مفيش فلوس، ولكن يجب على الحكومة، وضع مطالب الشعب عين الاعتبار، خصوصا أن المجلس تلقى نقدا كبيرا في الشارع بسبب الدعم الكبير للحكومة، وبالتالي فالمجلس نحى الأدوات الرقابية التي تعطي شعبية للنائب لمساندة الحكومة، لذلك أتمنى قبل انتهاء المجلس من فصله التشريعي، أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة".