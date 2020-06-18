حظك اليوم الخميس 18-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الجوزاء حسًا فكاهيًا، ما يجعلها محبوبا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تبدو أكثر استعدادا للتطور ولتنظيم أفكارك وأعمالك، فقط عليك أن تحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تميل لدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وتراقب جيدا المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.