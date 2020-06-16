حظك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء اجتماعي ولديه عدد كبير من الأصدقاء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تحلل وتستنتج جيدا ومع ذلك عليك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الزهو والفخر بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تتبرع بإعلان أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.