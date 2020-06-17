حظك اليوم الأربعاء 17-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتسم بالحيوية والنشاط أغلب الوقت، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة وعليك بالعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء مغني الراب السعودي قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.