هتك عرض طفلة.. السجن 3 سنوات لـ"ترزي" بعابدين

لم يردعه كبر سنه وصغر سن الطفلة، فهتك عرضها بالالتفاف حول جسدها النحيل، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، لإشباع رغبة حيوانية، وغرق في غيه وشهواته، دون اعتبار لقيم أو وازع من دين وضمير، فتمكنت الطفلة من الهرب منه، وأخبرت والدها، الذي اقتاد الترزي لقسم شرطة عابدين، يوم 10 فبراير الماضي.

تفاصيل كثيرة شهدتها القضية رقم 43 لسنة 2020 كلي وسط القاهرة، بداية من القبض على المتهم، مرورا بشهادات الطفلة المجني عليها وصديقاتها، وصولًا للمحطة الأخيرة، بالحكم عليه بالسجن، لإدانته بهتك عرضها "بغير قوة أو تهديد".

داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، وقف الترزي المتهم، صاحب الـ57 سنة، ينتظر الحكم عليه، واعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، منصة المحكمة، وأصدرت حكما بسجنه 3 سنوات، لإدانته بهتك عرض الطفلة صاحبة الـ10 سنوات، التي توجهت له لإصلاح شنطتها المدرسية، فطلب منها الدخول إلى غرفة بالمحل الخاص به، ثم لامس أجزاء من جسدها، ومواضع عفتها، قبل أن تتمكن من الهرب بصحبة صديقيتها، اللتين كانتا برفقتها، بعد انتهاء اليوم المدرسي.

التحقيقات التي جرت في القضية، وأشرف عليها المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام لوسط القاهرة، شملت أقوال الطفلة المجني عليها وصديقتيها اللتين كانتا برفقتها وقت الحادث، وقالت المجني عليها في التحقيقات إن فوجئت بقطع في شنطة المدرسة، وطلبت من صديقتيها مرافقتها للترزي، بعد انتهاء اليوم الدراسي.

واضافت المجني عليها، أنها بعد دخولها المحل الخاص بالمتهم البالغ من العمر57 عاما، طلب من الدخول في احدى الغرف لمنحها قطعا من الحلوى، بينما طلب من صديقتيها انتظارها بالخارج، وفور دخوله لامس موضع عفتها، إلا أنها خرجت وطلبت من صديقتيها المغادرة مسرعة.

وأشارت المجني عليها، في التحقيقات، إلى أنها فور وصولها المنزل أخبرت والدها بما حدث، فتوجه إلى محل المتهم، وواجهه بما قالته الطفلة، واقتاده إلى قسم الشرطة.. وأفادت التحريات التي أجراها النقيب أحمد رائد كمال، معاون مباحث قسم عابدين، أن المتهم سيء السمعة والسلوك، وأنه ارتكب الواقعة.

كما استمعت النيابة لصديقتي المجني عليها، واللتين شهدتا بمضمون شهادتها.. وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة العامة، إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر بحقه الحكم المتقدم.